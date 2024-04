Marvel Comics (II) N°04 (Variant - Tirage limité) - COMPTE FERME

Il y a du mariage dans l'air dans l'univers de Spider-Man, Peter Parker est témoin et Tombstone est le père du marié ! La recette d'un désastre ? Les Avengers affrontent le Cartel Livide, Thor se retrouve face à un autre Dieu du Tonnerre et Iron Man... se marie ? Décidément, c'est le printemps, Cupidon est de sortie ! Au fait ! Qui manipule les Avengers qui doivent affronter des menaces de plus en plus improbables ? Hasard du calendrier, ce n'est pas un mais deux mariages que les lecteurs de MARVEL COMICS célèbreront ce mois-ci ! La formidable nouvelle série Immortal Thor d'Al Ewing se poursuit, ainsi que la saga des Avengers où les héros font alliance avec Kang, le vilain d'Ant-Man 3 et de la série Loki !