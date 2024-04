Frère Wulf Tome 1 : L'enlèvement de l'Epouvanteur

"Tu as pu constater à quel point il est dangereux de m'accompagner, et il te manque certaines compétences pour rester dans une relative sécurité face à l'obscur. Par chance, tu possèdes l'essentiel de ce qu'il faut à un apprenti épouvanteur. A l'époque où je cherchais un secrétaire, le prieur m'a assuré que c'était inscrit dans les archives du monastère : tu es le septième fils d'un septième fils". Frère Wulf, un jeune moine, doit espionner Johnson, un épouvanteur aux pratiques douteuses. Se faisant passer pour un scribe, Frère Wulf étudie le quotidien de son nouveau maître. Mais un jour, Johnson disparaît. Très inquiet, Wulf décide de chercher de l'aide. C'est donc au milieu de la nuit qu'il frappe à la porte d'une étrange maison, dont le propriétaire n'est autre que Tom Ward. Ensemble, les deux hommes partent affronter une puissante créature de l'obscur... Mais le chemin est long, et les dangers, nombreux. Attention ! Histoire à ne pas lire la nuit...