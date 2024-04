Une petite ville isolée de l'Ouest américain est à bout de souffle depuis que les convois de ravitaillement subissent des attaques incessantes de la part des Indiens. Ellen, qui tient le seul magasin de ravitaillement de la ville, se rend compte que ces attaques sont loin d'être le fruit du hasard... Les habitants commencent à se décourager, et même l'instituteur décide de quitter la région. De grands bouleversements se préparent, et la violence ne va pas manquer de se déchainer, entrainant drâmes et désolation.