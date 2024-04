Scottie Pippen révèle comment il est devenu un rouage essentiel de la plus grande dynastie NBA de ces 50 dernières années. Pippen est considéré comme l'un des plus grands joueurs NBA de tous les temps. Sans lui, pas de bannière de champion au plafond du United Center. Pas de documentaire The Last Dance. Pas de Michael Jordan... Comment a-t-il vécu dans la pauvreté et enduré deux tragédies familiales avant de devenir une légende NBA ? Comment est-il devenu le cinquième choix de la draft NBA de 1987 bien qu'ignoré par les plus grandes équipes universitaires ? Comment a-t-il mis de côté son ego pour aider les Bulls à devenir la dynastie NBA que l'on connaît ? Dans Libéré, le sextuple champion NBA et double médaillé d'or olympique se confie enfin et livre une analyse incisive et transparente de Michael Jordan, Phil Jackson, Dennis Rodman et bien d'autres. Pippen révèle des anecdotes inédites sur certains des plus grands matchs de l'histoire de la NBA, y compris le fameux Game 3 des playoffs 1994 contre les Knicks, lors duquel il a refusé de revenir sur le terrain à 1, 8 seconde de la fin. Pippen livre un avis tranché sur sa vie et son rôle au sein de l'une des plus grandes équipes de tous les temps.