Apocalypse Amerika

"Cette mission est insensée mais c'est justement parce qu'elle est insensée qu'elle peut réussir" 25 août 1944&NewLine ; Lizzie Beresford débarque dans Paris libéré avec pour mission de trouver Joliot-Curie le découvreur de la fission atomique Les Alliés redoutent en effet que les savants allemands n'aient profité de l'Occupation pour conjuguer leur savoir avec celui du célèbre physicien français Et si tel était le cas Hitler pourrait enfin disposer de sa fameuse arme-miracle capable d'inverser le cours de la guerre&NewLine ; Pour Lizzie et son commando commence alors une traque sans merci à la recherche du secret sans doute le mieux gardé du Reich Mais dans ce terrible compte à rebours Lizzie n'oublie pas Mo les Yeux-Bleus l'homme qui un an plus tôt l'a arrachée aux griffes de la Gestapo Prisonnier des camps lui non plus n'a pas oublié celle pour qui il a sacrifié sa liberté Celle qui peut-être pourra le tirer de l'enfer