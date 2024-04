Magnolia Parks Tome 2 : Daisy Haites

Dans la vie, tout a un prix... La jeune et belle Daisy Haites n'aspire qu'à une chose : une vie normale. Mais lorsque l'on est la soeur d'un des seigneurs de la pègre londonienne, c'est mission impossible. La situation ne fait que se compliquer lorsqu'elle tombe éperdument amoureuse du séduisant Christian Hemmes, l'un des rares hommes de Londres qui échappe encore au joug de son frère Julian. Christian, tourmenté par un amour interdit, se sert de Daisy pour cacher ses véritables sentiments, mais il n'avait pas prévu qu'elle deviendrait pour lui bien plus qu'une simple distraction... Tous trois apprendront à leurs dépens que, parfois, pour obtenir ce que l'on désire le plus, il faut savoir payer le prix fort. Le deuxième tome de cette saga addictive est un incontournable pour les fans de Gossip Girl et de Colleen Hoover. Le phénomène TikTok bientôt adapté en série, par les producteurs d'Euphoria.