Prier 15 jours avec saint Benoît

Benoît de Nursie (480-547), saint patron de l'Europe, est considéré comme le père du monachisme d'Occident. Sa Règle est aujourd'hui répandue sur tous les continents. Prière liturgique et personnelle, lecture spirituelle et travail sont les trois grandes valeurs qui permettent, sans pour autant devenir moine dans un monastère bénédictin, de vivre selon l'esprit de saint Benoît. Le thème central de la retraite proposée dans ce livre est "chercher Dieu vraiment" , selon l'expression utilisée par saint Benoît. Mais comment chercher Dieu vraiment ? L'auteur, bénédictin expérimenté, nous guide, pas à pas, sur ce chemin spirituel à la recherche de Dieu en vérité. L'itinéraire débute par un travail de décapage de l'âme, pour finir par une redécouverte du monde, mais cette fois en Dieu, dans la contemplation. André Gozier (1930-2018) fut moine bénédictin de l'abbaye Sainte-Marie à Paris. Il est connu pour ses nombreuses publications consacrées à la vie spirituelle, à la liturgie, au monachisme et au dialogue interreligieux.