Pyrénées catalanes. Les plus belles randonnées

35 randonnées pour découvrir la richesse de la Catalogne A cheval sur deux pays la France et l'Espagne la Catalogne est une destination touristique prisée Mais au-delà des plages et de Barcelone la partie pyrénéenne de cette région s'étend des caps déchiquetés de la Méditerranée aux sommets avoisinant les 3 000 mètres Ainsi la Catalogne offre aux marcheurs des contrastes de climats de terrains et de biotopes exceptionnels En plus d'être d'une étonnante richesse paysagère la Catalogne est aussi une culture une langue une histoire et un art de vivre d'exception Ici la marche est une activité primordiale que les locaux nomment l'excursionnisme 35 randonnées de tous niveaux sont décrites dans cet ouvrage pour partir à la découverte de cette région sauvage et préservée en marchant sur les chemins balisés de dix comarques de Catalunya et de quatre cantons des Pyrénées-Orientales Allant de la simple balade à des randonnées plus exigeantes chacune des 35 propositions à la journée ou avec nuit en refuge est composée d'une fiche technique d'une présentation de la randonnée et d'une description précise de l'itinéraire accompagnée d'une carte En plus une rubrique donnant des informations culturelles géographiques ou historiques est proposée De quoi rassasier vos envies de découvertes