La France des gourous. Journal d'un infiltré

En se présentant comme un jeune homme en quête de sens, Etienne Jacob a pu infiltrer différents mouvements sectaires. Pendant plus d'un an, afin de côtoyer gourous et adeptes, il s'est fait passer pour le petit nouveau passionné, la proie facile de potentiels manipulateurs. Ceux qui croient aux extraterrestres et cherchent à atteindre la supra-conscience, ceux qui pensent guérir le cancer par la méditation ou le manger cru, ceux qui aident les hommes à s'éveiller à leur pleine maturité par des stages d'une rare violence... L'auteur a vu de l'intérieur le processus d'emprise mentale, de captation financière et de prosélytisme agressif. Chez les scientologues, il s'est même infligé une séance de dianétique, dont il n'est pas ressorti indemne. Un voyage inquiétant dans la France de "l'alternatif" , qui, manipulée par les réseaux sociaux et une idéologie conspirationniste souvent prononcée, se détourne de la science et des réalités. Journaliste au Figaro, Etienne Jacob traite régulièrement des dérives sectaires. En 2021, il a publié aux éditions du Rocher : Enquête sur La Famille, une mystérieuse communauté religieuse.