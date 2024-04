Entière. Comment mon corps m'a sauvée

Comment devenir une femme équilibrée et vivre sa féminité sans la subir ? Entre feelgood et body positive, Chloé Hollings témoigne de la méfiance de nombre de jeunes femmes à l'égard de leur féminité et de leur corps parce que leur parcours type passe par les cases fausse-couche, avortement et agression sexuelle. Chloé, trentenaire, n'y a pas fait exception, mais elle a fini par trouver le moyen de son épanouissement. Son secret ? Ni rejeter ce qu'on vit, ni être dévorée par ce qu'on a vécu. Chose possible à condition de chercher à se connaître un peu, revisiter son passé, écouter son corps. Et surtout de se libérer des injonctions sociales pour s'autoriser à faire enfin les choses à sa façon.