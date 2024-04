Requiem pour Hong Kong

"Je suis tombé fou amoureux de Hong Kong il y a quarante ans. Pendant toutes ces années, j'ai été témoin de son histoire : sa qualité de colonie britannique à mon arrivée, sa rétrocession à la Chine en 1997, l'ouverture et l'essor économique de la Chine, et puis la main de fer chinoise qui s'est resserrée, lentement mais sûrement, sur cette région autonome. Le mouvement des parapluies, en 2014, puis les manifestions de 2019 m'ont fait prendre conscience d'un basculement. Et le Covid a définitivement fait exploser ma colère contre la Chine, qui menace nos valeurs humanistes et démocratiques".