Une affaire très française. L'enquête inédite

Il aura fallu plus de dix ans. Dix ans pour voir un mythe s'autodétruire sous nos yeux. Il y a d'abord eu des récits, sur le ton de la blague. Des incidents balayés au nom de son génie. Des scandales étouffés du fait de sa puissance. On l'admirait, il avait tous les droits. Gérard Depardieu incarnait la France, puisqu'il était Cyrano. Et puis, sont venues les plaintes en justice. Les premiers témoignages. L'aveuglement volontaire du milieu du cinéma, l'argent et les obscénités, l' "ami Poutine" et les dictateurs, les coulisses des tournages... Dans cette enquête explosive, Raphaëlle Bacqué et Samuel Blumenfeld lèvent pour la première fois le voile sur cette affaire si française qui voit même, au paroxysme du scandale, le président s'en mêler. Un tableau sidérant de notre société. Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde, est notamment l'auteure de Kaiser Karl, Richie, Le dernier mort de Mitterrand et, en collaboration avec Ariane Chemin, des Strauss-Kahn et de La femme fatale. Samuel Blumenfeld, critique de cinéma, journaliste au Monde Magazine, est notamment l'auteur d'enquêtes très remarquées sur Alain Delon, Jean-Paul Belmondo ou Marlon Brando