Les Nouveaux Cahiers - PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT (PSE) - 2de Bac Pro - Ed. 2024 - Livre élève

La collection de référence en PSE traite de façon claire et accessible les programmes et prépare les élèves aux nouvelles formes d'évaluation par compétences. - Des situations et des données chiffrées actuelles - Un questionnement par compétences et de nouvelles grilles d'évaluation - Un glossaire interactif qui facilite la mémorisation des notions - Un escape game pour réviser en équipe et de façon ludique - En ouverture de chapitre, 2 situations au choix de l'enseignant illustrant la vie sociale ou professionnelle sous forme de texte, vidéo, BD ou infographie - Dans chaque chapitre, un Mémo disponible sous 3 formes : texte, audio, schémaCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : mémos audios, vidéos, QCM interactifs, tutoriels, situations d'ouverture en audio, situations d'ouverture additionnelles, glossaire interactif