Les défis des Petits Génies CM2-6e

Pour les petits pirates des maths, les petits aventuriers du français et tous les corsaires qui rentrent en 6ème, les Défis des petits génies proposent des énigmes et des défis pour réviser tout en s'amusant ! Utilise tes connaissances en mathématiques, en français, en histoire, en géographie, en anglais... pour récolter des indices qui te serviront à élucider des mystères. Relève également de nombreux défis pour tester toutes tes connaissances. Et comme tout est permis pour les petits génies, tu trouveras en fin d'ouvrage des activités " spéciales vacances " : recette de cuisine et expérience scientifique !