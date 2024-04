Mes énigmes Une SAISON AU ZOO CE1

Les soigneurs et vétérinaires du Zoo de La Flèche te mettent au défi de résoudre des énigmes et de réussir les missions qu'ils ont préparées pour toi, grâce à tes connaissances en mathématiques et en français. Retrouve tes animaux préférés de l'émission " UNE SAISON AU ZOO " tout en révisant le programme de CE1. Prêt à relever ces défis ? C'est parti !