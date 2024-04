La Bible des écrivains. Les grands chants, 1 Clé USB

Une interprétation immersive et musicale de cinq grands livres de la Bible : PSAUMES - PROVERBES - CANTIQUE DES CANTIQUES - SAGESSE - SIRACIDE. Noam Morgensztern de la Comédie-Française interprète ces cinq "grands chants" de la Bible des écrivains (Bayard) porté par la musique de Théophile Blanckaert. Découvrez les 5 livres bibliques que Noam Morgensztern a choisi de mettre en musique sur un rythme continu, une sérielle, électro, enveloppante, envoûtante, immersive. Une interprétation audacieuse pour redécouvrir ces textes millénaires d'une manière totalement nouvelle. Ces cinq "grands chants" , que sont les PSAUMES, CANTIQUES, PROVERBES, SAGESSE et SIRACIDE, font partie d'une oeuvre plus grande : La Traversée audio intégrale de la Bible des écrivains, une création de 103 heures éditée par Bayard. Plongez dans ce paysage captivant et laissez-vous emporter par les émotions et la puissance des textes interprétés par Noam Morgensztern.