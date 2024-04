Mushoku Tensei - Pack promo vol. 01 et 02 - édition limitée

Il avait raté sa première vie... Le destin vient de lui donner une nouvelle chance dans un monde de magie et d'épées ! La saisira-t-il dans cet univers plein de dangers ? Pour ce loser anonyme, les 34 années de son existence auront été un ratage total. Lorsqu'il est renversé par un camion fou, il s'attend à finir six pieds sous terre... mais le voilà redevenu bébé ! Désormais appelé Rudeus Greyrat, Il s'est réincarné dans un monde d'épées et de sortilèges, où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie, pour lequel il semble avoir un don particulier. Car cette nouvelle vie, Rudeus est bien décidé à ne pas la gâcher ! Et cet enfant qui va grandir sous nos yeux est encore loin de se douter des dangers qu'il va bientôt rencontrer !