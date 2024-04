Frère Wulf Tome 4 : L'avènement de l'obscur

Un hiver surnaturel s'est abattu sur le Comté, menaçant la survie de ses habitants. Y aurait-il un lien avec le démon à trois yeux qui cherche à gouverner l'obscur ? En tant qu'Epouvanteur de Chipenden, il est de la responsabilité de Wulf de trouver l'origine de ce mal et de la combattre. Mais ce nouvel ennemi pourrait bien avoir davantage de pouvoir que l'imaginait l'Epouvanteur, car on le dit dieu de tous les tulpans... Désormais seul, Wulf va devoir faire face au plus grand danger qu'il ait jamais affronté.