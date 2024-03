LE GO EN TRENTE-SIX STRATAGÈMES

Le traité des Trente-Six Stratagèmes est, avec l'Art de la guerre attribué à Sun Tzu, l'un des grands classiques de la pensée stratégique chinoise. Mais, loin d'être réservés aux seuls conflits armés, ces stratagèmes, dont la tromperie et la ruse sont les éléments essentiels, s'appliquent aussi à la diplomatie, aux affaires, à la vie quotidienne et, comme le montre brillamment ce livre, au jeu de go. Dai Junfu a sélectionné trente-six parties dans lesquelles il a affronté les meilleurs joueurs asiatiques et occidentaux, ainsi que des rencontres entre professionnels. Au début de chacune d'elles, illustrée de plusieurs diagrammes, il replace le stratagème qu'il met en oeuvre dans son contexte historique, avant de commenter la partie en détail. Au-delà de l'intérêt du jeu lui-même, cet ouvrage novateur s'adresse donc à tous ceux que captive la culture chinoise. L'irruption de l'intelligence artificielle (IA) a bouleversé la pratique du go. Aucun joueur professionnel ne peut rivaliser avec elle. Mais une dépendance excessive à cette technologie risque d'entraver le processus d'apprentissage. Surtout, la supériorité de l'IA repose sur sa puissance de calcul au détriment de la pensée analytique, qui demeure irremplaçable dans toutes les situations conflictuelles, même la plus désespérée.