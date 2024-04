Ô barbara furtuna

Un vieux policier corse sur le point de prendre sa retraite et qui a longtemps travaillé en Afrique revient sur son île, et avec ce retour il se retrouve face à son passé, dans son village natal. Jo Salvadori se trouve confronté à la résurgence de tout autour de quoi s'est construite sa vie : une vie cabossée, un amour impossible, le fantôme d'une adolescente tragiquement disparue... Mais surtout la rencontre improbable d'un personnage le renvoyant à son vécu africain. Tout converge vers une clairière de la montagne corse, en une nuit tragique où les armes parleront. Il est question également de l'exil, de ce qui a longtemps poussé bien des insulaires éloignés vers le continent africain et les échos d'une réalité qui reste, hélas, tout aussi incontournable : l'arrière-plan maffieux et, en l'occurrence, la réalité de la Corsafrique.