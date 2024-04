Des jours comme des nuits

Il y a les jours d'avant, le jour où et les jours d'après. Ceux où Manon se souvient de son père, celui où elle a trouvé son corps, et ceux d'après, où la douleur se glisse partout, où les jours sont comme des nuits. Sébastien Joanniez livre un roman bouleversant sur l'amour et la perte. Avec pudeur et tendresse, il nous rappelle que parfois, la seule chose à faire face à la douleur, ce n'est pas de lui opposer le bonheur, mais juste de la laisser s'exprimer...