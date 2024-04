Le verger de Damas

Syrie, 1995. Aïssa, sept ans, se rend tous les matins à l'école, écoeuré par la propagande dont les élèves sont abreuvés. Mais le soir, il rejoint un groupe de jeunes instruits par un cheikh avant-gardiste, qui lui apprend clandestinement les notions de liberté, de droits de l'Homme et de démocratie. Seize ans plus tard, Aïssa orchestre avec ce même groupe le soulèvement qui conduit à la révolution syrienne. En danger de mort et contraint de fuir son pays, il se réfugie en France, emportant un lourd fardeau. Liban, aujourd'hui. Exilée de l'autre côté de la frontièrede sa Syrie natale, Nermine, douze ans, n'a qu'un but : faire la lumière sur le mystère de sa naissance. Lorsqu'elle découvre un énigmatique message sur le portable de sa mère, Nermine se montre prête à tout pour percer le secret qui ronge sa famille depuis des années... Liban, aujourd'hui. Exilée de l'autre côté de la frontière de sa Syrie natale, Nermine, douze ans n'a qu'une idée en tête : faire sauter les verrous qui régissent la société conservatrice dont elle est issue. Si la révolte gronde en elle, c'est aussi du fait des circonstances particulières de sa naissance et de l'absence d'un père qu'elle n'a pas connu. Un jour, elle aperçoit un message mystérieux sur le portable de sa mère, et Nermine, aussi têtue et obstinée que son oncle Aïssa, se montre prête à tout pour percer ce fameux secret qui ronge sa famille depuis des années.