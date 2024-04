Clue Tome 4 : Les fantômes de Skutebukta

Norvège. Cecilia, Leo et Uriel découvrent que quelqu'un a creusé une tombe dans l'ancien cimetière de la petite ville côtière de Skutebukta. L'église du cimetière cache aussi des secrets. La rumeur prétend que des cantiques et des grincements de portes s'y font entendre la nuit. Le quatuor CLUE mène l'enquête. Fera-t-il resurgir les fantômes du passé, et découvrira-t-il enfin la vérité sur la mort de la mère de Cecilia ?