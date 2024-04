SOS Nécromancienne Tome 3 : Recherche démon sexy pour romance passionnée

Entre chaos et passion, la vie d'Eléonor fait des étincelles ! Ressortir vivante d'une attaque de démons tentateurs sadiques ? Check. Déjouer l'Apocalypse ? Check. Vivre une romance passionnée avec un barman sexy ? En cours. Ma vie n'est plus du tout la même depuis que j'ai rejoint l'USCS, et même si les cadavres ont tendance à s'accumuler, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mes escarpins. Je suis enfin prête à accepter ma nature de nécromancienne et à jouer le rôle qu'on attend de moi dans la bataille entre l'ombre et la lumière. Je sais que ça ne va pas être simple, d'autant plus que la cour infernale a envoyé ses meilleurs assassins pour m'éliminer, mais j'ai bien l'intention de me battre et de botter le derrière de tous les démons qui s'en prendront à moi et à ceux que j'aime. Alors oui, Tenval est plongée dans le chaos total et ma vie est en train de virer au cauchemar... Mais j'ai une équipe de choc à mes côtés et surtout, un démon séduisant et puissant prêt à tout pour me garder en vie. Avec eux, je suis prête à relever tous les défis !