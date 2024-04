Tatah. Matisse

Le peintre Djamel Tatah (né en 1959 à Saint-Chamond) propose un parcours renouvelé de l'ensemble du musée Matisse de Nice. Il a subjectivement sélectionné dans les collections du musée une centaine d'oeuvres graphiques et de sculptures d'Henri Matisse (1869-1954), appartenant à l'ensemble de la carrière de celui-ci, augmentées de prêts exceptionnels de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA). Il les fait alterner avec une trentaine de ses propres tableaux de formats généralement monumentaux, choisis dans sa production des vingt dernières années et appartenant à des collections publiques aussi bien que privées. Ce n'est pas le Matisse coloriste que Djamel Tatah a choisi de privilégier mais le maître du noir et blanc, l'artiste du trait et de la ligne, travaillant de façon obsessionnelle sur les mêmes motifs, étudiant inlassablement les gestuelles et leurs variations, notamment dans les études dessinées pour La Danse commandée par Albert Barnes (1930-1933) et pour la chapelle Notre-Dame du Rosaire de Vence (1948-1953), dans les têtes et les femmes assises sculptées, mais aussi dans les séries de lithographies de 1913 et d'eaux-fortes de 1929, dont les prêts de l'INHA permettront d'avoir une très rare vue d'ensemble.