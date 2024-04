Prier 15 jours avec Maximilien Kolbe

Le père Maximilien Kolbe (1894-1941), franciscain conventuel, est universellement connu pour le mouvement marial et ecclésial qu'il fonda en 1917 - aujourd'hui présent en 48 pays - et l'offrande spontanée qu'il fit de sa vie au camp de concentration d'Auschwitz en remplaçant librement François Gajowniczek, un père de famille condamné à mort. François Gajowniczek réussit à survivre jusqu'à la fin de la guerre. Le 10 octobre 1982, il assistera même à la canonisation de Maximilien Kolbe, à Rome. Il est clair que tous les saints sont des priants. Cependant, Maximilien n'est pas seulement un priant et un grand priant, mais, comme l'a indiqué le cardinal Karol Wojtyla en 1971, "l'un des plus grands contemplatifs de notre époque" . Sa prière est tout entière tournée vers l'Immaculée et la Trinité. Sa fête, le 14 août, a été étendue à toute l'Eglise. Jean-Paul II a voulu ainsi souligner l'intense rayonnement universel du martyr de la charité. Jean-François de Louvencourt, moine trappiste français en Belgique, est un grand spécialiste du père Kolbe. Il est l'auteur d'un ouvrage de référence : Saint Maximilien Kolbe, ami et docteur de la prière, traduit en plusieurs langues.