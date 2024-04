Respire ! Mes premiers pas en sophrologie...

Grâce à ce guide de sophrologie et à ses techniques de respiration, les enfants apprennent en douceur à oublier leurs tracas. Tous les mouvements présentés dans ce livre ont été étudiés pour être reproduits facilement par les plus petits, étape par étape. Un livre qui met à la portée des enfants les premiers concepts de la sophrologie, pour vivre en harmonie, dans son corps et son esprit...