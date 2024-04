Mon cahier montagne. 2e édition

Une mine de jeux et d'infos pour partir à la découverte de ce milieu extraordinaire mais fragile qu'est la montagne Du fond des vallées aux glaciers en passant par les forêts et les alpages étage après étage ce cahier d'activités te donne des clés pour comprendre l'incroyable richesse de la nature en montagne comme les activités humaines et les métiers qui y sont liés Tu t'intéresses aux roches aux animaux de la montagne Tu veux comprendre les conséquences du changement climatique en montagne Chaque jeu de ce cahier apportera des réponses à tes questions Glisse-le dans ton sac à dos avant ta prochaine balade