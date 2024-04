Au mauvais endroit, au mauvais moment, Samir succombe aux tirs SAIDI d'un terroriste. Arrivé à la porte du jardin d'Eden, il apprend que l'amour de sa vie, Valérie, se trouve en enfer après avoir commis un attentat pour venger sa mort. Samir renonce au paradis et entreprend un voyage à travers la géhenne pour sauver sa bien-aimée. Dernier volet de la trilogie initiée avec Djihad, Eden nous propose une virée en enfer qui n'est pas sans rappeler le mythe d'Orphée et Eurydice. Sans jamais renoncer à l'humour, Ismaël Saidi aborde des sujets sensibles tels que la haine de l'autre, l'intolérance religieuse, la vengeance... mais aussi la rédemption et l'amour. Il ouvre ainsi la voie à un dialogue nécessaire autour de la radicalisation.