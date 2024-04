Flirt, Desire, Love

Les plus belles histoires d'amour connaissent parfois les plus grandes tempêtes. Dix ans. C'est le temps durant lequel Sohen est resté sans nouvelles d'Adaline. Sa confidente, sa meilleure amie, la jeune fille dont il était tombé éperdument amoureux, enfant... est également celle qui l'a trahi. Lorsque Adaline a quitté la ville du jour au lendemain, sans un mot pour lui, Sohen a perdu le seul repère qu'il s'était bâti. Cette blessure profonde l'a changé. Pire, elle a laissé en lui de nombreuses cicatrices encore à vif, aujourd'hui. Alors, quand Adaline réapparaît dans les couloirs de l'université, dix années plus trop tard, c'est un sentiment de colère qui l'envahit. Il n'est pas question pour lui de pardonner son absence ni de chercher à comprendre ce qui l'a poussée à fuir. Et ce même si Adaline semble prête à tout pour regagner sa confiance... A propos de l'autriceRêveuse dans l'âme et passionnée de littérature, Eugénie Dielens imagine des histoires depuis l'adolescence. Si elle a commencé à livrer ses premiers textes sur Wattpad, elle est aujourd'hui une autrice reconnue du monde de l'édition.