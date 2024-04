Pro Tip Top English CAP A2

La collection Pro Tip-Top s'enrichit d'une nouveauté spécialement conçue pour les classes de CAP, qui prend en compte l'hétérogénéité des classes. - Des unités courtes qui alternent thèmes culturels et professionnels - Dans chaque unité, des activités pour mettre en oeuvre la différenciation : Step by step et Let's go further - De nombreux entraînements pour consolider la compréhension orale, le lexique et la grammaire en contexte - 2 entraînements au CCF : compréhension orale, expression écrite, compréhension écrite - Trois sujets complets de CCF - Des flashcards interactives pour travailler le vocabulaire de façon autonomeCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : audios, vidéos et flashcards interactives