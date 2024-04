C'est là que vous disparaissez

"Le bourg était perdu au fond d'une vallée d'altitude accessible par une route unique et sinueuse. D'après la vue par satellite, la clinique ressemblait à un village dans le village, avec ses petites maisons blanches aux toits rouges agencées en rond. Un décor de boule à neige, qui ne demandait qu'à être saisi et retourné. Un paysage de conte, dont elle faisait désormais partie". Brillante journaliste, Charlie Archambault est aussi mythomane. n scandale éclate quand son reportage le plus célèbre se révèle largement falsifié. A la recherche d'une contrée où échapper à l'opprobre, Charlie repense à l'étrange bourgade du Haut-Valais où son auteur favori, le Suisse Robert Walser, a passé vingt-trois ans coupé du monde, au sein d'une clinique psychiatrique. Là-bas, Charlie fait l'expérience de la liberté ultime : ne plus subir la pression de "devenir quelqu'un", se contenter d'être. Portée par un souffle nouveau, elle fonde une entreprise qui aide des âmes en peine à s'évaporer sans laisser de trace. Un premier roman à l'imagination décoiffante, une héroïne hors du commun.