BLED Ecole Primaire Conjugaison Du CE1 au CM2

L'outil indispensable des écoliers pour connaître les conjugaisons modèles et conjuguer les 600 verbes les plus fréquentsLes 50 tableaux de conjugaison des verbes modèles, avec la mise en couleur des terminaisons et des modifications du radicalLa liste alphabétique des 600 verbes les plus employés au primaire avec, pour chaque verbe, le renvoi au modèle de sa conjugaisonLe modèle de conjugaison des verbes pronominauxLes règles à retenir : valeur des modes et des temps, différence entre le participe passé en -é et l'infinitif en -er, accord du participe passé et construction du verbe