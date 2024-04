Ultimates T01 : Rien ne va plus

Face aux menaces de plus en plus incroyables qui pèsent sur la planète, Nick Fury a un plan. Il réunit une équipe de héros d'un nouveau genre autour de Steve Rogers, alias Captain America. Thor, Iron Man, Hawkeye, Black Widow, Giant-Man et la Guêpe vont-ils parvenir à s'entendre suffisamment pour travailler ensemble ? Evènement ! Panini Comics lance sa collection poche MARVEL ! Cette nouvelle collection propose les sagas les plus importantes de l'univers Marvel en format poche, à moins de dix euros l'album. Lecteurs anciens ou novices, emmenez partout les oeuvres les plus accessibles et les plus importantes de la longue histoire Marvel. Le choix des séries Ultimate était une évidence pour le lancement de la gamme, puisqu'elles ont été spécifiquement pensées pour présenter les plus grands héros à un nouveau public.