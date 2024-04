C'est sans tabou qu'Ingrid Thobois dépeint les transformations qu'opère la maternité, dans un texte débordant d'amour et d'humour. N'épargnant pas la mère qu'elle est devenue, bien loin des idéaux et des clichés, l'autrice dévoile dans une langue d'une grande sensibilité la façon dont la maternité renverse les catégories du banal et de l'extraordinaire. Débusquant le risque de " la mère-labyrinthe dont [l'enfant] ne saurait sortir " , cette méditation littéraire indique la vocation maternelle suprême : " proposer le monde sans imposer la route " . Un livre-fresque où chaque lectrice et chaque lecteur se voit apparaître, en différents lieux et en différents moments, sur la photo de famille dont la maternité vient faire bouger les rangs. Une lecture intelligente qui passe la maternité au crible avec lucidité et tendresse.