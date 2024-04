Les dessous de la chambre noire

Elle est chargée d'assurer sa protection mais pourra-t-elle le sauver de lui-même &NewLine ; &NewLine ; Depuis les événements qui ont ébranlé la Galerie six mois auparavant Anton perd pied et tente d'oublier ses vieux démons en se noyant dans l'alcool et le sexe &NewLine ; &NewLine ; &NewLine ; &NewLine ; &NewLine ; &NewLine ; La situation empire lorsqu'un mystérieux corbeau lui envoie des lettres de menace Pour assurer sa sécurité il accepte un compromis qui ne l'enchante guère laisser Helena la garde du corps et protégée de son père emménager avec lui &NewLine ; &NewLine ; &NewLine ; &NewLine ; &NewLine ; &NewLine ; Mais la jeune femme cache ses propres secrets et si Anton accepte son aide pour découvrir les dessous de l'affaire il ne compte pas lui faciliter la tâche Il la provoque elle lui résiste... Jusqu'au jour où Helena décide de se prêter au jeu &NewLine ; &NewLine ; &NewLine ; &NewLine ; &NewLine ; &NewLine ; A mesure que le danger se rapproche leur attirance se renforce &NewLine ; &NewLine ; &NewLine ; Au milieu des ténèbres qui engloutissent Anton et si c'était elle la lumière de sa rédemption &NewLine ; &NewLine ;