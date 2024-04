Hello Maestro - Il était une fois… La pax romana

Avec Maestro, l'Histoire n'a jamais été aussi passionnante ! 52 avant J. -C. : Jules César vient d'affronter victorieusement Vercingétorix. Rome et son empire s'agrandissent. A quelques décennies de là, vient au monde un enfant dont la naissance va marquer l'année zéro de notre ère. Un récit passionnant orchestré par Maestro et peuplé de personnages familiers aux enfants : Pierrette, Pierrot... A la fin du récit, dix pages documentaires permettent d'approfondir sa connaissance de la période historique. Sur les rabats de la couverture, une frise chronologique en couleurs complète l'ouvrage.