Le Petit Garçon qui n’avait pas confiance en lui

Baptiste est un petit garçon comme les autres : il aime le fromage qui dégouline des pizzas, il aime jouer avec ses amis et il aime aller à la pêche aux grenouilles ! Mais quelquefois... Baptiste n'a pas confiance en lui. Comme quand il est à l'école et qu'il doit répondre à la maîtresse : son coeur bat vite, ses joues deviennent rouges et il se sent très petit... En fin de livre, une spécialiste de la communication bienveillante prodigue ses conseils.