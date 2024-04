Blaise Cendrars

"La vie et l'oeuvre de Cendrars sont si étroitement liées, que la moindre étude sur ses poèmes, sur ses romans et ses chroniques qui en résument le contenu spirituel, en même temps qu'elles constituent un genre littéraire absolument nouveau, est tenue de se reporter à sa biographie. Sans les éclaircissements que celle-ci nous apporte, bon nombre de pages risqueraient de demeurer lettre morte, ou tout au moins, de nous paraître les fruits d'une imagination excessive, alors qu'elles ne sont le plus souvent que des souvenirs à peine romancés. [...] L'histoire de cette oeuvre est donc en même temps celle de la vie multiforme, ardente et désordonnée en apparence seulement, de ce poète dont l'oeuvre grandit à mesure qu'il recule dans le temps." – Louis Parrot.