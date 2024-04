La tentation des sables

Princes du désert Le souffle brûlant du désert va enflammer leurs coeurs... Face au regard de braise de Tariq al-Hassan, Eloise sent le désir l'embraser. Une émotion grisante qu'elle n'a pas le droit d'éprouver, hélas ! Si elle se trouve aujourd'hui au palais de Savisia, c'est pour le compte de sa meilleure amie, la promise du cheikh, qui lui demande d'évaluer la capacité de son futur époux à la rendre heureuse. Bien que les noces soient arrangées et les fiancés de parfaits inconnus l'un pour l'autre, l'union qui en découlera apportera la paix dans la région. Et il n'est pas question pour Eloise de compromettre une affaire d'Etat par une passion folle avec un homme inaccessible. Même si ce dernier semble partager son émoi...