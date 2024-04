Un sentiment interdit

Dans les plaines immenses du Montana, deux domaines se touchent. Celui de Jillian Baron, jeune femme volontaire et orgueilleuse, qui a quitté Chicago pour venir exploiter les terres de son grand-père, et celui de Aaron Murdock, héritier unique d'une longue lignée d'éleveurs. Passionnés, ivres tous deux de grands espaces, Jillian et Aaron ont tout pour s'entendre. Pourtant, malgré le désir qui les pousse irrésistiblement l'un vers l'autre, ils s'évitent et se fuient. Car une haine tenace les empêche de s'aimer : celle qui depuis des générations divise leurs deux familles.