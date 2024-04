Recueil d'essais, d'articles, de préfaces de livres et de textes inspirés au jour le jour jusqu'à sa mort en 1945, "Regards sur le monde actuel" est mû par une réflexion constante sur les modes de vie et de pensée propres au temps de Paul Valéry. Mais, toujours actuels, ces textes nous intéressent encore doublement. D'abord parce qu'ils constituent une prise de conscience par un des esprits les plus remarquables du XXe siècle des particularités du monde moderne, ensuite parce qu'ils nous permettent de saisir le génie de l'auteur dans toute son étendue. Insistant sur la difficulté de parvenir à une vue objective de l'évolution historique, Valéry tente notamment d'y définir le statut et le rôle de l'Europe et de la France. "De l'Histoire", "Fluctuations sur la Liberté", "Orient et Occident", "L'idée de dictature", "Images de la France", "Fonction de Paris", "Propos sur le progrès", "Economie de guerre de l'Esprit", sont quelques-uns des textes où il s'attaque avec sagacité aux problèmes philosophiques et politiques les plus discutés de l'homme européen contemporain.