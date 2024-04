"Mes prisons" est le Voyage au bout de la nuit d'un Verlaine délinquant et instable, poète alcoolique et vagabond, emprisonné à maintes reprises dans divers établissements pénitentiaires de France et de Belgique. Parvenu à l'âge mûr, l'auteur des "Fêtes galantes" et des "Poètes maudits" se souvient de sa "délictueuse et criminelle sorte de vie", menée notamment en compagnie d'Arthur Rimbaud, comme lui "féru d'une mâle rage de voyage". Caricaturant avec humour et tendresse les dignes représentants de l'ordre social qui ne cessent de vouloir le priver de liberté, il y relate son expérience carcérale faite de misère et de solitude, mais aussi d'écriture, ainsi que son étrange conversion au catholicisme.