Sur ses années au collège, chacun a son point de vue. L'héroïne de ce premier roman, Ari Kowski, ne déroge pas à la règle. Elle raconte les rencontres avec ses camarades, évoque les professeurs qui l'ont aidée, et les autres... Le poids de cette période lui apparaît considérable, formatrice mais délétère, parce qu'elle a fait ressurgir angoisses et démons. Premier volume des carnets d'Ari, Avant de grandir ! est une poignante immersion dans la vie et l'imaginaire d'une jeune fille en déroute.