Puzzle Cherche et Trouve - Les dinosaures (2nde Ed)

Ce coffret contient : -Le puzzle Cherche & trouve Les dinosaures Envie de découvrir les dinosaures ? Grâce à ce puzzle Cherche & trouve de 192 pièces, plonge dans l'époque de ces créatures géantes ! Aide-toi du poster pour reconstituer la scène et retrouve les éléments qui y sont cachés. -Le livre les Dinosaures Deviens un spécialiste des dinosaures, de leur mode de vie, et surtout de leur histoire, grâce à ce livre de 40 pages. Chronologie, carte et jeux t'aideront à être incollable sur une période fascinante. De quoi épater la galerie !