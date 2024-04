Les Inrockuptibles N° 29, avril 2024

A la une : L'onde de choc, quand Judith Godrèche parle. Nous l'avons rencontrée pour prendre le temps d'écouter cette parole salvatrice. Dossier de 40 pages, un monde nouveau : une enquête sur la fabrique de l'omerta dans le cinéma français ainsi que sur les prises de parole des hommes. On retrouve également Hélène Frappat et Judith Chemla qui s'expriment sur le phénomène d'emprise et la rencontre avec Camille Etienne et Salomé Saqué qui portent la colère d'une jeunesse engagée. Enfin, entretien avec Anna Mougalis et découverte de la lettre de François Ozon à Judith Godrèche dans ce dossier spécial. Mais également Taxi-Girl, grandeur et décadence, Mirwais publie la biographie secrète du groupe cultissime. Retour sur 25 années flamboyantes et chaotiques d'un trio magique : Gossip. Et enfin, reportage à Los Angeles : Luna Luna, le grand manège de l'art et analyse du cinéma indé américain en roue libre. + 50 pages de critiques Musiques, Cinémas, Séries, Jeux vidéo, Livres, BD, Scènes, Arts, Photo books, l´agenda, les playlists du mois, la chronique Hors-Champs de Laure Adler et le nouveau hotspot recommandé par Le Fooding.