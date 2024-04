Le noyé de Jefferson

Septembre 2020 : Depuis un peu plus de huit mois, l'agente du FBI Helen Borowitz ronge son frein, coupée du Monde dans une prison qui n'en porte pas le nom, après avoir été séparée du capitaine de police Lucien Demarini, son partenaire de coeur et de choc et dont elle n'a plus aucun signe de vie. L'espoir d'une liberté retrouvée se concrétise lorsque Alain de Maurin, son demi-frère et pire ennemi, refait surface et fait planer une nouvelle menace sur Chaumont et ses alentours. Helen, aidée dans sa tâche par une enquêtrice de la gendarmerie et un mystérieux inconnu, va se lancer dans un combat à mort, en plusieurs lieux emblématiques de la Haute-Marne marqués par la présence américaine durant le premier conflit mondial.