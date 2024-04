Dieux et Rois - Alexander McQueen et John Galliano, grandeur et décadence

La vie et l'oeuvre scandaleuses des deux plus grands couturiers du XXIe siècle, Alexander McQueen et John Galliano. De l'ascension à la chute, une biographie croisée qui se lit comme un thriller. Au début des années 1990, John Galliano et Alexander McQueen font une entrée fracassante dans l'univers feutré de la haute couture. Leurs collections visionnaires, nourries de références d'une sophistication éblouissante, transgressent tous les codes. Chacun de leurs défilés est un véritable show, une cérémonie décadente qui rivalise avec les plus spectaculaires productions de cinéma et d'opéra. Le luxe est alors encore le domaine réservé d'une poignée d'entreprises familiales, où les couturiers sont rois. Mais vingt ans plus tard, le secteur s'est transformé en une industrie mondiale gouvernée par un seul objectif : le profit. Après avoir accompagné cette révolution, les deux stylistes seront broyés par ses rouages. En 2010, McQueen se donnera la mort, tandis que Galliano sombrera dans l'alcool et verra sa carrière exploser en vol à la suite de propos antisémites proférés en terrasse d'un café parisien. De l'ascension à la chute, Dana Thomas raconte la vie et l'oeuvre scandaleuses des créateurs les plus talentueux de notre temps. Une biographie croisée qui se lit comme la chronique captivante de deux décennies de style, d'excès et de rivalité impitoyable.