Dans l'écho lointain de nos voix

Il y a quinze ans, victime d'une bavure, un adolescent amérindien mourait sous les tirs d'un policier. Submergée par le chagrin, sa famille se délite. Maria, sa mère, est confrontée à la maladie d'Alzheimer dont est atteint son mari. Sonja, sa soeur, mène une vie solitaire, ponctuée de périodes d'obsessions romantiques. Quant à Edgar, le cadet, il s'est perdu dans la drogue pour atténuer son mal-être. Alors que l'anniversaire de la mort de Ray-Ray approche, Maria se voit confier par les services sociaux la garde d'un jeune Cherokee. Wyatt, véritable tourbillon de vie et de joie, adore raconter des histoires. "Elles sont comme un médicament, sauf qu'elles n'ont pas mauvais goût" et ravivent à leur manière l'écho de la voix du fils disparu. "Dans ce roman choral, une famille doit faire face à la perte et à l'injustice, à l'image d'un peuple tout entier. Une oeuvre hantée, remplie de voix anciennes et modernes". Tommy Orange