Une petite fille raconte, comme feuilletant son album photo, une tendre histoire d'amitié et de partage avec son chien après la disparition de ce dernier. Points forts : - Des phrases simples renforcées par les illustrations aux crayons de couleur pour dérouler par petites touches et au fil du temps ce lien précieux entre un enfant et son chien. Ils grandissent, découvrent, apprennent ensemble. Y compris à se respecter. - Les émotions, les câlins, les découvertes de la nature, les bonheurs, les moments cocasses que l'on suit composent de beaux souvenirs, en dépit de la perte. - Un récit authentique, conçu par l'auteur et sa fille. - Au-delà, une lumineuse et apaisante illustration du deuil d'un être cher adaptée tant aux jeunes enfants qu'aux adultes qui en partagent la lecture.